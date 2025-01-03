Konya\'da Yerleşim Yerine Yakın Obruk Oluştu

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KONYA'da yerleşim yerine yakın obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.