Konya'da Yerleşim Yerine Yakın Obruk Oluştu - Son Dakika
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Konya'da Yerleşim Yerine Yakın Obruk Oluştu

Konya\'da Yerleşim Yerine Yakın Obruk Oluştu

Konya'nın Altınekin ilçesinde yerleşim yeri yakınında oluşan obruk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gürültüyle çökmenin devam ettiği ve bir kişinin korkarak olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

03.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:31
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KONYA'da yerleşim yerine yakın obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Yerleşim Yerine Yakın Obruk Oluştu - Son Dakika

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