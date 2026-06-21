Konya'da YKS AYT Sınav Heyecanı - Son Dakika
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Konya'da YKS AYT Sınav Heyecanı

21.06.2026 12:30
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Konya'da YKS AYT heyecanı yaşandı, kimliğini unutan öğrenci polis sayesinde sınava yetişti.

Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.

Konya'da üniversite öğrencisi adayları, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Bazı öğrenciler, kendileriyle okula gelen ailelerine sarıldıktan sonra görevlilere sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarını göstererek okullara giriş yaptı.

Aileler de sınavın başlamasıyla okul bahçeleri ve parklarda çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kimliğini unutan öğrenciyi polis ekipleri yetiştirdi

Beyşehir ilçesinde sınava katılacak bir öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark edince polis ekipleri devreye girdi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Akkanat Kampüsü önüne saat 09.49 sıralarında gelen bir aday, sınava giriş için gerekli kimlik kartının yanında olmadığını, sadece ehliyetinin bulunduğunu fark ederek polisten yardım talebinde bulundu.

Şahin polis motosikletiyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürülen öğrenci adına kısa sürede geçici kimlik belgesi düzenlendi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden sınav merkezine ulaştırılan öğrenci, saat 09.59'da sınav binasına giriş yaparak kapılar kapanmadan sınava katılma hakkı kazandı.

Polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde öğrencinin sınava girmesi sağlanırken, yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı, ekiplere alkış sesleri yükseldi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Polis, Konya, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da YKS AYT Sınav Heyecanı - Son Dakika

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