Konya'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan servis sürücüsü ve bir çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10.08.2024 17:17
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Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, Zekeriya Çoban idaresindeki servis aracı yol kenarındaki ağaca çarptı.

Bu sırada, tır ve otomobilin de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan servis sürücüsü Çoban ile 10 yaşındaki C.Ş. kaldırıldıkları Konya Şehir hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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