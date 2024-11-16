Konya\'daki Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı

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KONYA'da midibüs ile otomobilin kavşakta çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 7'si polis 11 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne ait 42 BZ 693 plakalı polis midibüsü ile Fahri A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz'in (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7'si polis 11 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan Konya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 7'si polis 11 kişinin tedavilerinin devam ettiği, durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Sebahat Filiz'in ise Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.