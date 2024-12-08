KONYA'daki Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası kutlama yaptı.
Konya'ya yaşayan Suriyeliler, Şems-i Tebrizi Türbesi önündeki parkta toplanıp, Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesini, 'Suriye birdir' sloganlarıyla kutladı. Polis, kutlama alanı ve kenttin önemli noktalarında güvenlik önlemi aldı.
Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA
Son Dakika › Güncel › Konya'daki Suriyeliler, Şam'daki Değişimi Kutladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?