Konya'dan Gazze'ye 15 TIR Yardım Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'dan Gazze'ye 15 TIR Yardım Gönderildi

Konya\'dan Gazze\'ye 15 TIR Yardım Gönderildi
11.02.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'dan Gazze'ye 10 bin gıda kolisi taşıyan 15 tır insani yardım olarak uğurlandı.

Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesinin katkılarıyla 10 bin gıda kolisinin bulunduğu 15 insani yardım tırı Konya'dan Gazze'ye uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Panorama Müzesi Parkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Konya'ya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un selamını getirdiğini söyledi.

Gazze'de yaşananların zor ve üzücü olduğunu belirten Demir, "Orada olmak veya burada olmak takdir edersiniz ki bizim elimizde değildi. Orada da doğabilirdik, burada doğduk. Burada doğup bu tırlara bir şey vermeyebilirdik, verdik. Ben böyle nasipli, şanslı, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, tarafta olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, dünyada her yer, her gün aynı şartlarda yaşanmıyor. Bir tarafta acılar, bir tarafta sevinçler var. Konya'nın hemşehrisi, mimarı Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin dediği gibi 'Bulut ağlamazsa yer nasıl gülsün'. Evet, ağlamakla gülmek kardeş. Yüce Rabbimize hamd olsun biz şu an huzur içindeyiz.

Sıkıntıda olan Gazze'lilere destek olmak için 15 tırlık insani yardım malzemesini göndermek için toplandıklarını aktaran Demir, "Konya'mız büyük bir alkışı hak ediyor, teşekkürü hak ediyor. Ben bunun için buradayım. Konya'lıları alkışlıyorum." dedi.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de Gazze'lilere destek olmaya devam edeceklerini bildirerek, "Diyanet Vakfı'mıza, yaptıkları bağışlarla bu umudun yeşermesine ve filizlenmesine vesile olan tüm hayırseverlerimize, Konyalı kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası 15 tır, Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Gazze, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'dan Gazze'ye 15 TIR Yardım Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:53:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Konya'dan Gazze'ye 15 TIR Yardım Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.