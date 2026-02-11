Konya\'dan Gazze\'ye 15 TIR Yardım Gönderildi

Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesinin katkılarıyla 10 bin gıda kolisinin bulunduğu 15 insani yardım tırı Konya'dan Gazze'ye uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Panorama Müzesi Parkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Konya'ya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un selamını getirdiğini söyledi.

Gazze'de yaşananların zor ve üzücü olduğunu belirten Demir, "Orada olmak veya burada olmak takdir edersiniz ki bizim elimizde değildi. Orada da doğabilirdik, burada doğduk. Burada doğup bu tırlara bir şey vermeyebilirdik, verdik. Ben böyle nasipli, şanslı, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, tarafta olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, dünyada her yer, her gün aynı şartlarda yaşanmıyor. Bir tarafta acılar, bir tarafta sevinçler var. Konya'nın hemşehrisi, mimarı Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin dediği gibi 'Bulut ağlamazsa yer nasıl gülsün'. Evet, ağlamakla gülmek kardeş. Yüce Rabbimize hamd olsun biz şu an huzur içindeyiz.

Sıkıntıda olan Gazze'lilere destek olmak için 15 tırlık insani yardım malzemesini göndermek için toplandıklarını aktaran Demir, "Konya'mız büyük bir alkışı hak ediyor, teşekkürü hak ediyor. Ben bunun için buradayım. Konya'lıları alkışlıyorum." dedi.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de Gazze'lilere destek olmaya devam edeceklerini bildirerek, "Diyanet Vakfı'mıza, yaptıkları bağışlarla bu umudun yeşermesine ve filizlenmesine vesile olan tüm hayırseverlerimize, Konyalı kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası 15 tır, Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı.