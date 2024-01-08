Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Karabulut, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği" fotoğraflarına oy veren Karabulut, "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı karesini seçti.
Karabulut, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" isimli fotoğraflarını oyladı.
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