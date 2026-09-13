Konya Ilgın'daki mağara, yöre halkının peynirini 6 ay boyunca enerjisiz koruyor - Son Dakika
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Konya Ilgın'daki mağara, yöre halkının peynirini 6 ay boyunca enerjisiz koruyor

Konya Ilgın\'daki mağara, yöre halkının peynirini 6 ay boyunca enerjisiz koruyor
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Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki mağara, çevre mahallelerden getirilen tulum peyniri ve süt ürünlerinin enerji kullanılmadan aylarca taze kalmasını sağlıyor. Yöre halkı, mayıs ayında mağaraya koyduğu peynirleri 11'inci ayda alarak geleneksel üretim kültürünü sürdürüyor.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nin sınırlarındaki mağara, çevre mahallelerden de getirilen tulum peyniri, yoğurt ve tereyağının muhafazasında kullanılıyor.

Gökçeyurt Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mağarada yıllardır yöre halkı süt ürünleri muhafaza ediyor.

Demir kapıyla korunan mağarada aydınlatma sistemi bulunuyor. Beton basamaklardan aşağıya inilen mağara, kısa bir bölümün ardından iki kola ayrılıyor.

Duvarların ve kayalık bölümlerin arasında bidonlar, tulumlar ve süt ürünlerinin muhafaza edildiği kaplar göze çarpıyor.

Mağaranın doğal serinliği sayesinde özellikle keçi derisine basılan tulum peynirleri burada olgunlaştırılıyor.

Mağara, peynirlerin muhafaza edildiği bir alan olmanın yanı sıra nesilden nesile aktarılan geleneksel üretim kültürünün de yaşatıldığı doğal bir "soğuk hava deposu" işlevi görüyor.

Peynirler yayladan mağaraya uzanan yolculuğa çıkıyor

Gökçeyurt Mahalle Muhtarı Mükremin Özdemir, AA muhabirine, mağaranın çevre mahallelerde de bilindiğini söyledi.

Özdemir, yaylaya çıkan vatandaşların sağdıkları sütü evlerinde işleyerek tuluma bastığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız bahar ayında yaylaya çıkıyor. Yaylada malını otlatıyor, sütü sağıyor, kaynatıyor, tuluma basıyor. Mayıs ayında mağarayı açıyoruz. Herkes peynirini getirip koyuyor. Mayıs ayında başlıyor, 11'inci aya kadar duruyor. 11'inci ayda ilanımızı veriyoruz. Bir iki gün içerisinde herkes gelip peynirini alıyor. Mağaranın tamamen boşalması gerekiyor. Kışın peynirler zarar görebilir."

Mağaranın ne kadar derin olduğunun tam bilinmediğini belirten Özdemir, vatandaşların yaklaşık 300 metre içerisine kadar peynir bıraktığı mağaranın daha ileride de devam ettiğini dile getirdi.

Özdemir, mağaranın elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan süt ürünlerinin muhafaza edilmesini sağladığını belirterek, "Burası doğal bir soğuk hava deposu. Herhangi bir enerji sarfiyatı yok. Bu, yüce Mevla'mın kuluna verdiği bir nimet. Bilen herkes getiriyor, koyuyor. Çok da lezzetli peynir oluyor." ifadelerini kullandı.

Peynirin lezzeti mağaranın serinliğinde saklanıyor

Mahalle sakinlerinden Fatma Kozlu da mağaranın çocukluğundan bu yana süt ürünlerini muhafaza etmek için kullanıldığını anlattı.

Peynirin mağarada bekletilmesinin lezzetine de olumlu etki ettiğini belirten Kozlu, "Peyniri güzel oluyor. 11'inci ayda çıkarınca heyecanlanıyoruz. Açıyoruz, bakıyoruz, genelde çok güzel oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gökçeyurt, Güncel, Enerji, Ilgın, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Ilgın'daki mağara, yöre halkının peynirini 6 ay boyunca enerjisiz koruyor - Son Dakika

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