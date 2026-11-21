Konya Karatay'da tartışma kavgaya dönüştü, tüfekle 1 kişi öldü, zanlı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karatay ilçesindeki İsmil Mahallesi'nde bir dükkana gelen şüpheliyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; tüfekle vurulan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili zanlı gözaltına alındı.
İsmil Mahallesi'nde Bayram D'nin dükkanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Fatih P. tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih P. yanında getirdiği tüfekle iş yerinde Bayram D'yi vurarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Bayram D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Fatih P'yi kısa sürede yakaladı.
Hayatını kaybeden Bayram D'nin cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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