Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesini birbirine bağlayan karayolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı ve Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

H.S. idaresindeki 07 YR 225 plakalı otomobil, Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda F.T. yönetimindeki 42 HY 722 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Yenişar BademliBeyşehirIspartaGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı Tek bir şartı var Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı Görenler şaşırdı Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:08:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android