Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar yangın riskine karşı uyarıldı.

12.08.2024 23:41
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Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Gökçeyurt Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir ve Ilgın belediyeleri ile Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, yangın sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Vatandaşlar, yangın riskine karşı uyarıldı

Yangının büyümeden kontrol altına alındığı anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gökçeyurt mevkiinde çıkan yangına, valiliğimizin koordinasyonunda, kaymakamımızın yerinde takibiyle jandarma, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince ivedilikle müdahale edilmiş, yangın yoğun uğraşlar sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürülmüştür."

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, yangına müdahale ederek yoğun çaba sarfeden ekiplere teşekkür edilen açıklamada, hava sıcaklığının artmasıyla büyüyen yangın riskine karşı vatandaşların çok daha duyarlı ve dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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