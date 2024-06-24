Konya Otogarı, Kurban Bayramı tatilinde 550 bin 584 yolcuyu ağırladı

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Ülkenin önemli kavşak noktalarından birinde bulunan Konya'nın otogarı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 550 bin 584 yolcuyu ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Otobüs Terminali'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir seyahat trafiği yaşandı.

Hizmet kalitesini ve standardını sürekli artırmasıyla örnek olan Konya Otogarı, Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından birinde bulunması ve 788 güzergaha ulaşım sağlama özelliğiyle her yıl milyonlarca yolcuyu sevdiklerine kavuşturuyor.

Kurban Bayramı tatilinde de yoğunluğun olduğu Konya Otogarı'nda, 9 bin 54 otobüs seferi gerçekleştirilirken, bu seferlerde 550 bin 584 yolcu taşındı.

İlçe otogarlarında ise 7 bin 291 sefer ile 255 bin 185 yolcu taşıması yapıldı.

Bayram tatili süresince merkezde ve ilçelerde toplam 16 bin 345 sefer yapılırken bu seferlerde taşınan yolcu sayısı ise 805 bin 769 oldu.