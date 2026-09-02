Konya Selçuklu\'da borç kavgasında iki kişi birbirini bıçakla yaraladı

KONYA'da borç meselesi nedeniyle kavga eden Zekeriya D. (40) ve Volkan K. (43), birbirini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Zekeriya D. ve Volkan K., aralarındaki borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Zekeriya D. ve Volkan K., birbirine bıçakla saldırdı. Volkan K. göğsünden ve sağ bacağından, Zekeriya D. ise kolundan yaralandı. Kanlar içinde kalan Volkan K., çevredekiler tarafından araçla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan Volkan K. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kolunda kesi oluşan ve sağlık durumu iyi olan Zekeriya D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.