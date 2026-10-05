Konya Selçuklu'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta dün akşam eşi İ.E. (55) tarafından silahla vurulan V. E. (50), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

V. E'nin 2 çocuk annesi olduğu ve Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Hastane yönetimi ve üyesi olduğu Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Konya Şubesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanı için sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.