Konya Selçuklu'da gencin cinayetinde savcılık 1 sanığa müebbet, 9 sanığa hapis istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Selçuklu'da gencin cinayetinde savcılık 1 sanığa müebbet, 9 sanığa hapis istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Selçuklu'da galericilik yapan gencin öldürülmesi davasında savcılık 1 sanığa kasten öldürmeden müebbet, 9 sanığa kasten öldürmeye yardımdan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi. Mahkeme tutuklu sanıkların halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde galericilik yapan gencin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan biri hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, 9 sanık hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim K. ve Süleyman K. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaada, maktul Muhammet Paytar (24) ile İbrahim K. arasında borç sorunu olduğu, olay günü bu nedenle tartışma yaşandığı ifade edildi.

Sanıkların olay öncesi ve sonrası görüşmelerinden, kamera kayıtlarından fikir ve eylem birliği içinde olduklarının anlaşıldığı, Süleyman K'nin maktulü silahla vurarak "kasten öldürme" suçunu işlediği, meşru savunma ve haksız tahrik şartlarının oluşmadığı belirtildi.

Süleyman K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, İbrahim K, Mehmet D, Kubilay Can B, Uğur K, Fatih Ç, Abdullah O. ve Hakkı Görkem O'nun "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Süleyman K, İbrahim K. ve Mehmet D'nin "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan da 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca sanıklar Hande I'nın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, Ebru K'nin "yalan tanıklık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mahkeme heyeti, avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verip, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesinde galericilik yapan Muhammet Paytar, 21 Kasım 2024'te iş yerine gelen Süleyman K. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayete ilişkin 10 kişi gözaltına alınmış, Süleyman K. ve İbrahim K. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaSelçukluMahkemeCinayetGüncelAdliyeKonyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:39
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:26:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Konya Selçuklu'da gencin cinayetinde savcılık 1 sanığa müebbet, 9 sanığa hapis istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei