Konya Seydişehir\'de çarpışan otomobil ve motosikletteki 3 kişi yaralandı

Konya Seydişehir'de çarpışan otomobil ve motosikletteki 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.İ idaresindeki 42 AHE 583 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Caddesi'nde E.H.G. yönetimindeki 42 BHZ 770 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü E.H.G. ve motosiklette bulunan M.M.K. ile otomobilde bulunan F.İ. yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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