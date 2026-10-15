Konya Seydişehir\'de narkotik operasyonda 3 zanlıdan 1\'i tutuklandı

Konya Seydişehir'de narkotik operasyonda 3 zanlıdan 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisiyle çalışma başlattı. İlçe girişinde durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Y.B.Y, M.Ş. ve Ü.Y'nin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş. ve Ü.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Zanlılardan Y.B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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