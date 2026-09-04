Konya Seydişehir'de orman yangını kontrol altına alındı, 2 hektar zarar gördü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuru otlardan büyüyen orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ketenli Mahallesi Öşekçi mevkisinde kuru otların tutuşmasıyla büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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