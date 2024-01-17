Konya Seydişehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Seydişehir Ortakaraören yolu Başkaraören Mahallesi girişinde Şevki Atabek idaresindeki 42 K 1956 plakalı otomobil ile Durmuş Koyuncular idaresindeki 42 ZR 774 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 42 ZR 774 plakalı araç takla attı.

Kazada her iki araç sürücü ve araçta bulunan Fatmanur Atabek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarlarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.