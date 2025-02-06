Konya STK'ları'ndan Trump'a Tepki - Son Dakika
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Konya STK'ları'ndan Trump'a Tepki

Konya STK'ları, Trump'ın Gazze'yi işgal planına karşı sert bir açıklama yaptı.

06.02.2025 13:18
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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ni işgalinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kızılderili katliamı üzerine kurulan zalim devletin yeni seçilen eskimiş başkanı, Gazze işgalinden ve Gazze üzerindeki planlarından bahsederek, yeniden başkan seçilmesinin siyonist lobiye olan diyetini ödeme çabasına başladı. Aslında uçakları, gemileri, tankları, envai çeşit silahlarıyla zaten savaşın içindeydi. Desteklediği zalimlerle birlikte onca katliam ve yıkıma rağmen hiçbir hedeflerine ulaşamadan ateşkes yapmak ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Yeni olan, şimdi askerleriyle fiilen de işgali dillendirmesi oldu. Orta Doğu bölgesinde fiilen girdiği her bölgeden yenilgiyle ayrılmak zorunda kalmaktan ders çıkarmamış oldukları görülüyor. Geleceği varsa göreceği de var. Müslümanların tarihi, zulümlerden kaçmayla değil, zulümlere karşı zaferlerle doludur. Onların hicreti, kaçmak değil daha güçlü dönmek, bir kez olan ölümlerinin Allah için olmasına can atmaktır."

Kaynak: AA

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