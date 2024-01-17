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Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri, depremde yıkılan yapıların hatalı tasarımlarını maketlerle gösterdi - Son Dakika
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Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri, depremde yıkılan yapıların hatalı tasarımlarını maketlerle gösterdi

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların hatalı tasarımlarının maketlerini hazırladı. Minyatür yapılar, depremde yıkılan binaların hatalarını göstererek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Sergi, mimarlık ve inşaat fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri, depremde yıkılan yapıların hatalı tasarımlarını maketlerle gösterdi
17.01.2024 - 12:15,
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Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların hatalı tasarımlarının maketlerini yaptı.

Mimarlık ve Tasarım ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Aksoylu öncülüğünde, öğrenciler tarafından, "Statik-mukavemet ve betonarme-çelik yapılar" dersi kapsamında beton, demir gibi gerçek inşaat malzemeleri kullanılarak minyatür 41 yapı hazırladı.

Kampüs içinde sergilenen bu minyatür yapılar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların hatalarını göstermeyi amaçlıyor. Doğru yapının ne olması gerektiğine dair hazırlanan minyatür yapılarla, mesleğe atılacak mimarlık ve inşaat fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yapıları inceleyen öğrencilerin, depremde yıkılan binaların tasarım hatası ve yıkılış nedenlerini görerek farkındalık oluşturulması ve bu hataları meslek hayatları boyunca unutmaması amaçlanıyor.

Hatalı yapılar maketlerle gösterildi

Aksoylu, AA muhabirine, depremlere yönelik alınabilecek tedbirlerin başında sağlam yapıların inşa edilmesinin geldiğini söyledi.

Farkındalık oluşturmak için mimarlık fakültesi öğrencilerinin yıkılan binaların yıkılış nedenlerini maketlerde yansıttıklarını aktaran Aksoylu, "Orada gördüğümüz hatalı binaları burada inşa edelim, minyatürlerde bu hataları vurgulayalım istedik. Gerçek hayatta bu hataları yapmamayı konu alan bir sergi oldu. Bir daha böyle yapılar inşa edilmemesi için farkındalık oluşturduk. Mimar ve inşaat mühendis adayı arkadaşlarımız da istifade ediyor." diye konuştu.

Aksoylu, hatalı yapı uygulamalarının maketlerle gösterildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilere, 'mühendis ve mimar olduğunuzda bu hataları yapmayın.' demek istedik. Onlara, 'doğru taşıyıcı sistem nasıl tasarlanır?' Bunu gösteriyoruz. Mimarlar ve mühendisler, doğru yapı tasarımını öğreniyor. Bundan sonraki yapıların daha sağlam ve güvenli olması için bugünü milat olarak kabul ediyoruz. Maalesef hatalı yapıların örneklerini görmeye devam ediyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Bu hatalardan kaçınalım, imar planlarımızı doğru şekilde yapalım. Öğrenciler, bu maketleri yaparken doğru yapı tasarımını gördüler."

"Hatalı uygulamaları görerek doğrusunu öğreniyoruz"

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3. sınıf öğrencisi İrfan Yalçın da serginin ilgi çektiğine işaret ederek, "Depremde yıkılan binalarda en çok yapılan hatalı uygulamaları dikkate alarak bu sergi hazırlandı. Bu hataları makette uyarladık. Ben de yumuşak kat uygulamasının maketini yaptım. Bu sergide hatalı uygulamaları görerek doğrusunu öğreniyoruz. Mesleğe atıldığımızda bu yanlışları tekrarlamayalım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Konya, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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