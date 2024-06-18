Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde Kral Kelebekleri Görmek İçin İdeal Zaman

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Konya'daki Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bulunan ve Türkçe'de Kral kelebeği anlamına gelen "Monarch Butterfly", bir yılı bulabilen yaşam süresi ve yaklaşık 5 bin kilometre yol gidebilmesi ile en nadide kelebekler arasında yerini alıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle kelebek sayısı artırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ziyaretçiler, kelebek türleri arasında birçok özelliğiyle öne çıkan Kral kelebeklerini de görme şansı bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada sınırı olan kuzey bölgelerinden göç etmeye başlayan Kral kelebekleri, her biri bin 600 kilometre yol kateden toplamda 4 bin 800 kilometrelik alanı üç nesil ile geçiyor.

ABD'nin güneyinde Meksika sınırına kadar gelerek göç rotasını tamamlayan 3 neslin devamı niteliğindeki 4. nesil kral kelebeği, burada kozadan çıkıyor.

Kendinden öncekilerin tamamladığı yolu tek başına katettiği için süper nesil ismi verilen kelebek, toplamda 4 bin 800 kilometre yolu tek başına geçerek atalarının başladığı yer olan ABD'nin Kanada sınırına geri dönüyor.

"Misafirlerimiz çok rahat bir şekilde kelebekleri izleyebilecek"

Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, bahçenin, çevresinden bağımsız iklim özellikleri nedeniyle yıl boyunca her mevsim tropikal türlerin görülebileceği özel bir sistemle kurulduğunu hatırlattı.

Ziyaretçilerin bayram tatili nedeniyle daha sık geleceklerine dikkati çeken Tuş "Kral kelebeklerini Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne gelen misafirlerimiz görebilecek. Çünkü bahçe 28 derece yüzde 80 nem değerleriyle bu canlıların da yaşayabileceği uygun bir ortam sunuyor. Gelen misafirlerimiz çok rahat bir şekilde kelebekleri izleyebilecek. Geldiklerinde çiçeklerin üzerine dikkatli bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü Kral kelebekleri nektarla besleniyorlar. Turuncu renkte ve siyah çizgileri ile çok dikkat çeken bir kelebek türüdür." dedi.

Göçmen kelebekler arasında yer alan Kral kelebeğinin diğer türlerde az rastlanan özellikleriyle özel olduğunu anlatan Tuş, şunları kaydetti:

"Kral kelebeğinin en ilgi çekici özelliği Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna göç edebilmesi. Kanada'nın güney kısımlarından başlayan göç yolunda Meksika sınırına kadar göç edebilen bir kelebek türü. Göç sırasında yaklaşık üç nesil 5 bin kilometre yol katediyor ve göçünü toplamda 9 ayda tamamlıyor. Göçü geri dönüş yoluyla birlikte dört farklı nesil tamamlıyor. İlk üç neslin katettiği 5 bin kilometre yolu süper nesil dediğimiz son kelebek tek başına tamamlıyor."