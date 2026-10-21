Konya Valisi Akın, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ortak akıl çağrısı yaptı - Son Dakika
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Konya Valisi Akın, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ortak akıl çağrısı yaptı

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Konya Valisi Akın, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ortak akıl çağrısı yaptı
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Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında 2026 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Akın, Konya'nın potansiyeli için merkezi ve yerel yönetim imkanlarının ortak akıl ve gayretle birleştirilmesini istedi; toplantıda projeler ve fiziki gerçekleşme oranları incelendi.

Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında, 2026 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Akın, toplantının açılışında, Konya'nın sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak için merkezi ve yerel yönetimlerin tüm imkanlarının ortak bir akıl ve gayretle birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı vesilesiyle kurumların faaliyet tablolarının, yürütülen projelerin ve fiziki gerçekleşme oranlarının tek tek gözden geçirileceğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Ancak bunun da ötesinde, sanayisinden tarımına, eğitiminden kültürüne kadar her alanda muazzam bir dinamizm yakalayan, son derece aktif ve katılımcı bir ruha sahip olan şehrimizin bu potansiyelini daha da yukarı taşımak için yerel ve merkezi yönetimin tüm imkanlarını en üst düzeyde birleştirmek durumundayız. Nitekim, Konya'mızın dününe, bugününe ve geleceğine hep birlikte sahip çıkmak, bu güçlü potansiyeli ortak bir akıl ve gayretle yarınlara taşımak en mühim vazifemizdir."

Toplantı, kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunulması ve taleplerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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