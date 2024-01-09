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Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Özkan, mesajında basın ilkelerini düstur edinen gazetecilerin demokrasinin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayarak, yerel basının Konya'da halkı bilgilendirmede önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, teknolojik imkanlardan faydalanan basının doğru ve hızlı bilgi paylaşımıyla topluma katkı sağladığını ifade etti ve basın mensuplarının gününü kutladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 14:49,
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özkan, mesajında demokratik toplumun temel haklarından olan haberleşmeyi sağlarken basın ilkelerini düstur edinmiş gazetecilerin gayretlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Kişi hak ve özgürlüklerini gözeterek görevlerini ifa eden basın organlarının demokrasinin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Yerel basınımız da Konya'mızda yürütülen hizmetler hakkında halkımızı bilgilendirmekte, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Gelişen dijital teknolojiyle birlikte bilgi kirliliğine mahal vermeden, teknolojik imkanlardan da faydalanan basınımız, doğru ve hızlı bilgi paylaşımıyla halkın gözü kulağı olmaya, topluma ayna tutarak, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine nitelikli şekilde katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle halkın sesini ve sağduyusunu temsil eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyor ve ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA
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