Konya ve Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

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KONYA'nın 13 ilçesi ve Karaman'da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Konya'nın 12 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Konya Valiliği'nce, taşımalı eğitim öğrencileri için Altınekin, Cihanbeyli, Emirgazi, Karapınar ve Halkapınar ilçelerinde, Ereğli ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler ile merkez dışındaki tüm okullarda, Kadınhanı, Taşkent, Doğanhisar, Sarayönü ve Hadim ilçesinde ise tüm ilk ve orta dereceli okullarda, Meram ve Karatay ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile sonrası oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25.11.2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.