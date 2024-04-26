Konyaaltı Belediye Başkanı İlk Nikahını Kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konyaaltı Belediye Başkanı İlk Nikahını Kıydı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın göreve gelmesinin ardından kıydığı ilk nikahla, CHP Konyaaltı Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsmail Koçak ve Aslıhan Karadağ çifti, hayatlarını birleştirdi.

26.04.2024 17:15  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın göreve gelmesinin ardından kıydığı ilk nikahla, CHP Konyaaltı Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsmail Koçak ve Aslıhan Karadağ çifti, hayatlarını birleştirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk nikahını CHP Konyaaltı Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsmail Koçak ve Aslıhan Karadağ çiftine kıydı.

HayatPark'ta gerçekleşen nikah törenine, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, ilçe yönetimi ile CHP Gençlik Kolları yönetimi katıldı.

"BİR ÖMÜR MUTLU OLUN"

Başkan Kotan, "İlk nikahımı CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız İsmail Koçak'a kıymak benim için bir onurdur. Bir ömür boyu mutlu olacağınıza inanıyorum. Aranızda sevgi ve saygı hiç eksik olmasın. Sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Genç çifti kutlayan Konyaaltı CHP İlçe Başkanı Demet Gündüz de "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Öncelikle böyle kıymetli evlatlar yetiştirdiği için annelere ve babalara teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bir ömür boyu elleriniz ve kalpleriniz hiç ayrılmasın. Mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İsmail Koçak, Konyaaltı, Cem Kotan, Gençlik, Karadağ, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı İlk Nikahını Kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
17:29 Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:19:58. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Başkanı İlk Nikahını Kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement