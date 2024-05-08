Konyaaltı Belediye Başkanı Spor Kulübü Güreş Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Spor Kulübü Güreş Takımını Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımını ziyaret etti. Başkan Kotan, gençlere destek vereceklerini belirtti.

08.05.2024 15:24  Güncelleme: 15:27
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcularını ziyaret etti. Başkan Kotan, "Sizlerin başarısı gençlerimize örnek olmaktadır. Bizler de bu spor yapmak isteyen gençlerimize elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı ile bir araya geldi. Ziyarette, ata sporu güreşin önemine vurgu yapan Başkan Kotan,  şöyle konuştu:

"30 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Ata sporumuz güreşlerin Antalya'da ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ortada. Antalya sayesinde ben de güreşleri çok sevdim. Tüm müsabakalara da katılmaya çalışıyorum. Belediye başkanlığı sürecinde yanınızda olup desteğimizi vereceğiz. Hocalarımızla konuşuyoruz. İnşallah milli güreşimizde güzel madalyalar kazanırsınız ve bizleri gururlandırırsınız. Sizleri böyle görmek benim için gurur verici.  Bizler Atatürk'ün çizgisinde ilerleyen gençleriz. Mustafa Kemal Atatürk bizlere bilimle, sporla uğraşmamızı öğütlemişti. Bizler de Atatürk'ün açtığı bu hedef doğrultusunda Konyaaltı'ndaki tüm gençlerin sporun her dalıyla uğraşmasını istiyoruz. Onlara elimizden gelen tüm olanakları sağlamak istiyoruz. Sizlerin de başarılarınızla gençlere örnek olmanız bizler için çok kıymetli."

Ziyarette sporculara baklava ikram edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Spor Kulübü Güreş Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika

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