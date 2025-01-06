Konyaaltı Belediyesi, 2025 Yılı Projeleri Hakkında Bilgi Verdi

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında gerçekleştirdi. Mecliste konuşan Başkan Kotan, "Seçim sürecinde vaat ettiğimiz 40 projenin 8'ine ya başlamışız, ya yarılamışız, ya da tamamlamışız. Hükümetin belediyelerle ilgili aldığı olumsuz kararlar ve ekonomik olanaksızlıklara rağmen 40 projemizin neredeyse 4'te 1'ini hayata geçirmişiz. 2025 yılı içerisinde 10 projeyi daha tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Cem Kotan Başkanlığında Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Yılın ilk meclisi olması dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Kotan, 2025 yılının ilk meclisinin Konyaaltı'na, Antalya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. 2025 yılının bütün sıkıntılarından uzak bir yıl olmasını temenni eden Başkan Kotan, "Ülkemiz için hem maddi hem de manevi olarak güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

"2025 yılı içerisinde 10 projemizi daha hayata geçireceğiz"

2024 yılının 8 aylık dilimi içerisinde, seçim sürecinde vaat ettiği 40 projeden 8'iyle ilgili adım attıklarını vurgulayan Başkan Kotan, "Göreve gelmeden önce vaat ettiğimiz 40 projemiz vardı. Bunlardan, özellikle sosyal içerikli olan 8 tanesine ya başlamışız, ya yarılamışız, ya da tamamlamışız. Hükümetin belediyeler ile ilgili aldığı olumsuz kararlar ve ekonomik olanaksızlıklara rağmen bu konuda verimli bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani vaat ettiğimiz projelerin neredeyse 4'te 1'iyle ilgili adım atmışız. İnşallah 2025 yılı içerisinde 10 projemizi daha hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Bütün gazetecilerin gününü şimdiden kutluyorum"

Konuşmasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne de değinen Başkan Kotan, "Doğru ve tarafsız olarak çalışan, doğru haber peşinde koşan ve bu uğurda emek sarf eden bütün gazetecilerin gününü şimdiden kutluyorum. Ayrıca, 26 Ocak günü de Miraç Kandili var. Kandil'in bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.