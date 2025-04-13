Konyaaltı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı İçin Spor Turnuvası Düzenledi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı İçin Spor Turnuvası Düzenledi

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol ve tenis turnuvası düzenledi. Belediye Başkanı Cem Kotan, açılış törenine katılarak çocuk sporculara başarı diledi.

13.04.2025 11:58  Güncelleme: 12:56
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için futbol ve tenis turnuvası düzenliyor. Konyaaltı Atatürk Stadı'nda düzenlenen futbol turnuvasının açılış törenine katılarak ilk maçın başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Cem Kotan, devam eden tenis turnuvasını da ziyaret ederek çocuk sporcularla sohbet etti ve turnuvalarda ter döken bütün sporculara başarılar diledi.

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında futbol ve tenis turnuvası düzenliyor. Geçen günlerde başlayan  8-14 yaş çocuk tenis turnuvası HayatPark'ta devam ederken, Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadı'nda düzenlenen mahalleler arası 10-12 yaş minikler futbol turnuvasının başlama vuruşunu ise Belediye Başkanı Cem Kotan yaptı. Bir hafta boyunca sürecek turnuvanın açılışında konuşan Cem Kotan, bütün sporculara başarılar diledi. 23 Nisan öncesinde böyle bir turnuva düzenlemenin çok güzel ve anlamlı olduğunu söyleyen  Kotan, etkinlikte emeği geçen belediye çalışanlarına ve tribünde yer alan sporcu ailelerine teşekkür etti.

"Spora çok önem veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz"

Kotan, bu turnuva ve Belediye'nin düzenlediği her etkinlikte yer alan muhtarlara da ayrıca teşekkür etti. Bir yıl önce göreve başladığını ve bu bir yıl içerisinde çok güzel işler yaptıklarını aktaran Başkan Kotan, tarafsız bir anket firması tarafından Türkiye genelinde yapılan bir anket sonucunda, üçüncü sırada yer aldıklarını ve bunun gururunu yaşadıklarını aktardı. Kotan ayrıca, kendisiyle beraber turnuva açılışında yer alan mahalle muhtarlarına da destekleri için teşekkür etti. Ülkenin ve belediyenin yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaparak güzel işlere imza attıklarının altını çizen Kotan, "Bunlardan biri de bu turnuva. Göreve geldiğimiz günden bu yana spora çok önem veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu. Kotan, açılış töreninin ardından turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı.

Futbol turnuvasının ardından, HayatPark'ta devam eden çocuk tenis turnuvasını ziyaret ederek sporcularla sohbet eden Cem Kotan, burada da bir müsabakanın ilk servisinde yer aldı. Çocuk sporcularla hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Çocuk sporcuların ailelerine de katılımları için teşekkür eden Kotan, HayatPark içerisinde vakit geçiren vatandaşlarla da sohbet etti.

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Kaynak: ANKA

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