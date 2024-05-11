Konyaaltı Belediyesi Anneler Günü Teraryum Atölyesi'ne Büyük İlgi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Anneler Günü Teraryum Atölyesi'ne Büyük İlgi

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Anneler Günü Teraryum Atölyesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte çocuklar annelerine en güzel çiçeği hazırlamak için yarıştı.

11.05.2024 13:14
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nin Anneler Günü için düzenlediği "Bir Tutam Yeşillik, Bir Dolu Sevgi Anneler Günü Teraryum Atölyesi" vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Konyaaltı Belediyesi'nin Anneler Günü kapsamında "Saksı sizden, çiçek bizden" sloganıyla düzenlediği "Bir Tutam Yeşillik, Bir Dolu Sevgi Anneler Günü Teraryum Atölyesi"ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. HayatPark'taki etkinliğe katılan çocuklar, annelerine en güzel çiçeği hazırlamak için adeta yarıştı. Etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı temsilen Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal katıldı. Konyaaltı Belediyesi'nde bu tür etkinliklerin daha fazla olacağının sözünü veren Ünsal, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

SAKSISINI KAPAN HAYATPARK'A KOŞTU

HayatPark'ta sabah saatlerinde başlayan etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu. Saksı ve teraryum fanuslarını yanlarında getiren vatandaşlar, belediyenin kendilerine verdiği çiçek ve bitkilerle en güzel çiçeği tasarlamaya çalıştılar. Park ve Bahçeler Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, "Bugün Konyaaltı Belediyesi olarak Anneler Günü öncesinde 'Bir Tutam Bitki, Bir Tutam Sevgi' sloganıyla vatandaşlarımızla bir arada olduk" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar şöyle konuştu:

- Arzu Kaya: "Konyaaltı Belediyemizin Anneler günü için düzenlemiş olduğu bu etkinlik hepimizi çok mutlu etti. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bizleri unutmadılar, çok teşekkür ediyoruz. Baharı böyle daha güzel karşıladık."

- Selma Kaya: "Etkinlik çok güzel ve zevkli. Bizlere buradaki görevli arkadaşlarımız yardımcı oldu. Buradan Konyaaltı Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Anneler Günü Teraryum Atölyesi'ne Büyük İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi Anneler Günü Teraryum Atölyesi'ne Büyük İlgi - Son Dakika
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