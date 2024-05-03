Konyaaltı Belediyesi Bebek Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nin, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında düzenlediği "Bebek Günleri" etkinlikleri devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez Konyaaltı Belediyesi tarafından açılan Bebek Parkı'nda düzenlenen "Bebek Günleri", ikinci gününde de ebeveynleri ve bebeklerini renkli etkinliklerle buluşturuyor. Düzenlenen aktivitelerle hem anne babalar hem de bebekler keyifli zaman geçiriyor.

Dün bebek yogasıyla açılış yapan "Bebek Günleri"nde bugün cimnastik yapıldı. Spor eğitmeni eşliğinde yapılan aktivite, renkli görüntülere sahne oldu.