Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası Sona Erdi

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Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası sona erdi. Ödül törenine katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporcuları destekleyeceklerini belirtti.

24.04.2024 13:01  Güncelleme: 14:21
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği "Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası" sona erdi. Ödül törenine katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Her zaman sporu ve sporcularımızı destekleyeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla HayatPark'ta bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği ve 408 sporcunun yarıştığı Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası sona erdi. 27 kategoride, her yaştan sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren 54 sporcu, ödüllerini aldı.

HayatPark'ta düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Kotan, şunları söyledi:

"SPORCULARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ"

"20 gündür sporcularımız arasında müsabakalar devam ediyordu. Turnuvayı ödül töreniyle tamamladık.  Sporu önemsiyoruz, sporcularımızı önemsiyoruz. Bunun gibi etkinlikleri her zaman gerçekleştireceğiz. Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman sporu ve sporcularımızı destekleyeceğiz. Egemenlik teması ile gerçekleşen turnuvamızı 23 Nisan'da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızda tamamladık. Dereceye giren, kupayı almaya hak kazanan, müsabakalara katılan her bir sporcumuza teşekkür ediyorum. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünden hareketle, Konyaaltı'mızı sporun merkezi haline getireceğiz."

Konuşmanın ardından turnuvada dereceye giren oyunculara ödüllerini Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve Meclis üyeleri verdi.

Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası Sona Erdi
Kaynak: ANKA

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