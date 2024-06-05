Konyaaltı Belediyesi Engelli ve İklim Dostu Parkı Kullanıma Açtı

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, engelli ve iklim dostu parkı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kullanıma açtı. Parka su tüketimi az olan kurakçıl bitkiler dikildi, enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma sistemi kuruldu.

Konyaaltı Belediyesi kuraklığa ve iklim değişikliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Belediye 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Arapsuyu Mahallesi'nde engelli ve iklim dostu parkı kullanıma açtı. Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı 610 Sokak kesişiminde bulunan park, engelli ve iklim dostu bir anlayışla tasarlandı. Parka peyzaj alanlarında en çok su tüketen ve bakım isteyen çim alanları yerine, kuraklığa dayanıklı az su isteyen bitki türleri dikildi. 'Karanlık park kalmayacak' anlayışla hareket eden belediye, parka gece kullanımı ve emniyeti için modern enerji tasarrufu sağlayan ledli aydınlatma sistemi de kurdu.

Engellilere uygun fitness aletleri

Park, engelli vatandaşların kulanımına uygun olarak tasarlandı. Parka, görme engelli yayaların yönlerini güven içinde tayin etmelerine yardımcı olan zemin döşemesi yapılırken, fiziksel engelli vatandaşların da tekerlekli sandalye ile rahatlıkla giriş-çıkışlarını sağlayabilecekleri giriş-çıkış rampaları yapıldı. Vatandaşların rahatlıkla spor yapabilmesi için fitness alanı oluşturulan parkta, engelli vatandaşların kullanımına uygun fitness aletleri de yerleştirildi.

İklim krizine dikkat

İklim değişikliğinin ülkelerin en önemli konuları arasında yer alması gerektiğini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "İklim kriziyle mücadele etmek için hepimizin yapabileceği bir şey var. Sürdürülebilir bir dünya konusunda duyarlı olmak, farkındalıkları artırmak çok önemli. Bu noktada, yerel yönetimlerin de çevre konusunda duyarlı olması gerektiği kanatindeyim. Konyaaltı Belediyesi olarak, bizler de çevreye yönelik hassasiyetimizi projelerimizde uyguluyoruz. Bu dünya hepimizin. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için parkımızı vatandaşların kullanımına sunduk. Parkımızı az su isteyen kuraklığa dayanıklı bitkilerden oluşturduk ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde aydınlattık. Ayrıca parkımızı diğer parklarımızda olduğu gibi engellilerimizin kullanımına da uygun hale getirdik" dedi.