Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde 23 Nisan Kutlamaları

(ANTALYA) Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. Kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, birbirinden farklı etkinliklerle Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları coşkuyla başladı. Hurma, Gürsu ve Toros Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ve bu yıl 104'üncüsü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında minikler eğlenceli aktivitelerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Toros Mahallesi'nde yer alan spor tesisinde 23 Nisan kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Toros Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler sırayla birbirinden farklı gösterilerini yaptı. Alkışlar eşliğinde gösterilerini yapan minikler renkli görüntülere sahne oldu. Balon gösterilerinin yapıldığı Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki miniklerin mahallede yaptıkları 23 Nisan kortej yürüyüşü ise ilgi gördü.
Konyaaltı Belediyesi'nin Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde ise kutlamaların 22 Nisan Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.
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