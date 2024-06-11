Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar kapsamında ücretsiz kurban kesim hizmeti için üç nokta belirledi.

Konyaaltı'nda küçükbaş kurban kesmek isteyen vatandaşlar, Liman ve Siteler Mahalleleri'nde bulunan kapalı pazar yerlerinde; büyükbaş kurban kesmek isteyenler ise Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kesim yaptırabilecek.

Ücretsiz kurban kesiminden yararlanmak isteyen vatandaşların, Konyaaltı ilçesinde ikamet etmesi ve 'www.konyaalti.bel.tr/kurban-kayit' adresinden randevu alması gerekecek.

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Boğaçay yanı) üzerinde bulunan kurban satış noktasından kurbanlıklarını alabilecek.

Tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Başkan Cem Kotan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri aldık. Kurban kesim noktalarında hijyen ve güvenli kesim konularını çok önemsiyoruz. Belediye olarak kurban kesimi için 3 nokta belirledik. Kurban kesiminde uzman kasaplarımız görev yapacak. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.