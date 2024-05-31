Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet'i Şiirleriyle Anacak - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet'i Şiirleriyle Anacak

Konyaaltı Belediyesi, şair Nazım Hikmet'i ölümünün 61'inci yılında düzenlenecek sergiyle anacak. Sergide ressam Belgin Dalar'ın Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilham alarak hazırladığı resimler yer alacak.

31.05.2024 16:05
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, şair Nazım Hikmet'i ölümünün 61'inci yılında, 'Nazım Şiirleri Sergisi' ile anacak.

3 Haziran 1963'te hayatını kaybeden şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 61'inci yılında, Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle anılacak. Etkinlik kapsamında Belgin Dalar'ın 'Nazım Şiirleri Sergisi' açılacak. Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda 3 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te açılacak sergide, ressam Dalar'ın Nazım Hikmet'in şiirlerinden yola çıkarak hazırladığı resimler yer alacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Nazım Hikmet, aşkı, hapisliği, sürgünlüğü, özlemi iliklerine kadar hissetmiş ve bu hissettiklerini şiirlerine aktarmış usta bir şairimizdir. Nazım Hikmet, tanıklık ettiği çağın sesi olmuştur. Bizler de şiirleri elliden fazla dile çevrilen, eserleri birçok ödül alan, Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan usta şairimizi açacağımız sergiyle anacağız. Sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Belgin Dalar'ın "Nazım Şiirleri Sergisi" ücretsiz olup, 7 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet'i Şiirleriyle Anacak - Son Dakika

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