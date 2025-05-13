Konyaaltı Belediyesi'nden 19 Mayıs İçin Büyük Şenlik - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden 19 Mayıs İçin Büyük Şenlik

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında HayatPark'ta düzenleyeceği 'Geçmişten Geleceğe Çocuk ve Gençlik Oyunları Şenliği' ile gençlere ve çocuklara yönelik etkinlikler sunacak. Şenlik, 17-18 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

13.05.2025 16:34
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hem gençlere hem de çocuklara yönelik bir şenlik programı hazırladı. Şenlik kapsamındaki etkinlikler, 17 ve 18 Mayıs günlerinde HayatPark'ta yapılacak.

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı HayatPark'ta düzenleyeceği etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 'Geçmişten Geleceğe Çocuk ve Gençlik Oyunları Şenliği' adı altında 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te kortej ile başlayacak etkinlikler, 2 gün boyunca devam edecek.

Şenlik kapsamında sahne gösterileri, atölyeler, geleneksel sokak oyunları, survivor parkuru, PubG Mobile turnuvası, yarışmalar ve aktiviteler de çocuk ve gençlerle buluşacak.

Şenlikteki tüm etkinlikler ücretsiz

Öte yandan, kutlama etkinlikleri kapsamında konserler de düzenlenecek. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de K-POP Random Dance Partisi, 20.00'de ise DJ İsadora & Mert Korkmaz sahne alacak. Şenliğin ikinci günü olan 18 Mayıs Pazar gününde yer alan programda ise saat 17.00'de Ondan Geriye Grubu, 19.00'da Gren Grubu ve 20.00'de 90'lar Pop Party ile DJ Gökhan Çalışkan şenlikte sahne alacak. Vatandaşlar, tüm etkinlik ve konserlere ücretsiz olarak katılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nden 19 Mayıs İçin Büyük Şenlik - Son Dakika

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