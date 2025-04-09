Konyaaltı Belediyesi'nden 23 Nisan Egemenlik Kupası Turnuvaları

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "23 Nisan Egemenlik Kupası" adı altında çocuklara özel turnuvalar düzenleyecek.

Konyaaltı Belediyesi, "Konyaaltı Sporla Güzel" sloganıyla 7'den 70'e tüm vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Belediye, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara özel turnuvaları yaşama geçirecek.

10-12 yaş arası çocuklar futbol turnuvasında, 8-14 yaş arası çocuklar ise tenis turnuvasında en iyi olmak için mücadele edecek.

Kayıtları tamamlanan turnuvalarda ödüller, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağı gün sahiplerini bulacak.