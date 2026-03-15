(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca cumartesi günleri HayatPark'ta düzenlediği etkinliklerin sonuncusu gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri sona erdi. Her cumartesi günü düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar, geleneksel ramazan kültürünü birlikte yaşadı.

HayatPark Kır Kahvesi'nde her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikler kapsamında Hacivat-Karagöz gölge oyunu, semazen gösterisi, orta oyunu, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ve Türk halk/sanat müziği konseri yer aldı. Etkinlikler öncesinde çocuklar için sürpriz etkinlikler de planlandı.

Ramazan ayı boyunca düzenledikleri etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Ramazan ayının manevi duygularını vatandaşlarımızla birlikte yaşamak ve geleneksel ramazan kültürünü yaşatmak için HayatPark'ta etkinlikler düzenledik. Her yaştan vatandaşımızın bir araya gelmesi, özellikle çocuklarımızın geleneksel oyunlarla tanışması ve ailelerin keyifli vakit geçirmesi bizleri çok mutlu etti. Etkinliklerimize katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.