Konyaaltı\'nda Gıda Denetimleri Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki marketlerde gıda denetimleri yapıyor. Tespit edilen tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine de 5326 sayılı kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari yaptırım uygulanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı gıdaya ulaşmasına ve gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde hijyen standartlarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından market, fırın, restoran ve diğer gıda satış noktaları düzenli olarak denetleniyor.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hijyen standartlarına uygun olmayan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari yaptırım uygulanırken, tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler ise temizlik alanlarında bulunan çöp konteynerlerinde güvenli bir şekilde imha ediliyor.