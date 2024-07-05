Konyalı Öğrenciler LGS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Konyalı Öğrenciler LGS'de Türkiye Birincisi Oldu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi. Vali Özkan, öğrencilerin tam puan alarak bütün soruları doğru cevaplandırmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, destek veren herkesi tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ise öğrencilere her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit ise Konya'dan 20 Türkiye birincisi çıkmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

05.07.2024 14:43
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Valisi Vahdettin Özkan, öğrencilerin bütün soruları doğru cevaplandırarak tam puan almasının önemli bir başarı olduğuna dikkati çekerek, bu yolculuğa destek veren herkesi tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise öğrencilerin, belediye olarak her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2024 LGS'de Konya'dan 20 Türkiye birincisi çıkmasının çok gurur verici olduğunu belirterek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konyalı Öğrenciler LGS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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