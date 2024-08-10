Konyaspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek lige 3 puanla başladı

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu birinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa - Tümosan Konyaspor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-2 kazanan Konyaspor lige 3 puanla başladı.

Kasımpaşa - Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

Konyaspor karşılaşmanın 7. dakikasında Pedrinho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında ise Kasımpaşa 48. dakikada Nunu da Costa ile skoru 1-1'e getirdi, 74. dakikada ise Claudio Winck ile 2-1 öne geçti.

Kalesinde gördüğü 2 gollün şokunu atlatan Konyaspor 81. dakikada Danijel Aleksic ile skoru 2-2'ye getirdi. 89. Dakikada sahneye çıkan Umut Nayir attığı golle Konyaspor'a 3 puanı getirdi.