Konyaspor, MKE Ankaragücü\'nü 1-0 mağlup etti

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MKE Ankaragücü maçının ardından

İsmail AKKAYA - Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- Süper Lig'in 25'inci haftasında Konyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, oyuncuların inancı sayesinde galibiyetin geldiğini söyledi.

Futbolcularına teşekkür ederek sözlerine başlayan Omerovic, "Çünkü ilk dakikadan itibaren, maçın bitimine kadar inanılmaz irade gücü, istek, arzu, o inançla galibiyet geldi. Bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Onlara da teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu bugünkü maç bir bütünleşme maçı, hem seyirci, hem de takım arasında olumlu bir bağ oluşturdum. Bundan sonraki her maçımız final maçı. Bugün kazandık, zaten ihtiyacımız vardı. Kupada zaten iki maç kazandık. Bugün ilk defa ligde bir galibiyeti aldık. Sonuçta baktığınız zaman gidişatımız iyi, tabii ki her puan bizim için önemli. Bundan sonraki bütün maçlar final maçı. Ankaragücü zaten belli bir puanda, zaten Emre Hoca'nın topa sahip olmaya çalışıyor. Sahadaki yerleşimi iyi, onların birinci bölgede, ikinci bölgede, üçüncü bölgeye kadar geçişleri zaten belliydi. Biz de mümkün olduğu kadar bunları bu şekilde bozmaya çalıştık. Bazen başardık, bazen başaramadık ama en önemlisi oyuncuların, inancı, o irade gücü, hücum ise hücum, savunma ise savunma. Bunlar bu galibiyeti getiren en büyük faktör" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: BİTİRİCİLİKLE ALAKALI 4 AYDIR GÖRDÜĞÜMÜZ PROBLEMLERİMİZ VAR

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuncularının çok basit toplar kaptırdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Konyaspor, merkezde kaptırılan toplarla ceza sahasına inmeye çalışan bir takım. Uzun zamandır kazanamıyorlardı. Taraftarlarının önünde bunu yakalamak istediler ve 1-0'ı yakaladıktan sonra da biz dönmeye çalıştık. İlk yarıda hantal bir oyun vardı. İkinci yarıda nispeten daha hareketlendirdik oyunu. Ceza sahasına indik, pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda da hatta maçın ikinci dakikası da dahil olmak üzere pozisyonlara girdik. Aynı problemlerimiz devam ediyor. Temas ve bitiricilikle alakalı bizim 4 aydır gördüğümüz problemlerimiz var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Konyaspor'u tebrik ederim. Ligde hiçbir maç kolay değil. Bu saatten sonra da bizim adımıza da her maç ayrı ayrı değerlendirmemiz gereken zorlukta geçecek gibi görünüyor."

"HAKEMLER ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Emre Belözoğlu, karşılaşmadaki hakem yönetimine eleştiride bulunarak şunları kaydetti:

"Ankaragücü çok büyük bir camia. Ben buraya geldikten sonra bunu net bir şekilde daha iyi anladım. Camiam adına çok üzgünüm. Hakemler adına da çok üzgünüm. Kendilerini bu pozisyona sokuyorlar. Bu kadar net verilmemesinin arkasında hiçbir şey aranamayacak kadar, çok bariz bir hata. Bir şey söylersek Galatasaray maçımız var. Takımımın başında olmak istiyorum. Ama her şeyden daha önemlisi bu camiaya gönül vermiş herkes adına çok üzgünüm bu gece. Ama hakemler adına da çok üzgünüm. Çünkü bu seviyelere bu kadar. Bariz, açık, aşikar hatalar bence yakışmıyor. Yapacak bir şey yok. Ankaragücü güçlü, kuvvetli camiasıyla taraftarıyla, ben daha önce de söylemiştim. Bu süreçleri umarım yaşamayız demiştim, ama inşallah bu süreçleri yaşadığımız son maçımız olur."