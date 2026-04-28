Konyaspor - Trabzonspor: Süper Lig'de kritik 31. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden de izlenebilecek.

Ligde 30 maç sonunda Trabzonspor 65 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 37 puanla yer alıyor. İki takım bugüne kadar 49 kez karşılaştı; Trabzonspor 25, Konyaspor 12 galibiyet alırken 12 maç berabere bitti. Trabzonspor, Konyaspor'a karşı son 12 maçta kalesini gole kapatamadı.

Maç kadroları: Konyaspor 11: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka. Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.