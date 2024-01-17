Konyaspor\'un yeni teknik direktörü Omerovic, Aykut hocadan izin aldı

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Omerovic: Gelirken Aykut hocadan izin almam gerekiyordu

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- KONYASPOR'un yeni teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, yeşil-beyazlı ekibe gelirken Aykut Kocaman'dan izin aldığını belirterek, "Uzun zamandır, yaklaşık 20- 23 senedir Aykut Hoca'yla beraber gönül bağımız var. Bu başarıları zaten Aykut Hoca'yla gerçekleştirdik. Tabii ki buraya gelirken bir şekilde Aykut hocadan izin almam gerekiyordu" dedi.

Yeşil-beyazlı ekip yarın Göztepe ile oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık çalışmaları sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleşti. Fahrudin Ömerovic, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

'EKİBİMİZLE 5 YILI BURADA GEÇİRDİK'

Konyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Fahrudin Ömerovic, "Burada olduğumuz için gerçekten mutluyum. Çünkü biz burada çok güzel günler geçirdik. Kupa kazandık. Avrupa heyecanı gördük. Şehir bize çok güzel sarıldı, biz de onları sevdik. Yönetim kuruluna bana ve ekibimize güvendiği için gerçekten çok teşekkür ederim. Biz bir tarafta heyecanlıyız. Ben Konyaspor'da yaklaşık 5 seneyi Aykut hoca ve ekibimizle beraber burada geçirdik. Zaten Konyaspor kulübü taraftarıyla daha güzel, daha iyisine layık bir camia. Onun için ben kendime ve ekibimize inanıyorum. Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Onun da sonrasında daha iyiye doğru gitmeye çalışmak isteriz. İnşallah daha uzun zaman daha hep birlikte oluruz." dedi.

'İZİN ALDIM'

Basın mensuplarının Konyaspor'a gelmeden önce Aykut Kocaman ile görüşüp- görüşmediğine yönelik soruya yanıt veren Ömerovic, "Uzun zamandır, yaklaşık 20- 23 senedir Aykut Hoca'yla beraber gönül bağımız var. Bu başarıları zaten Aykut Hoca'yla gerçekleştirdik. Tabii ki buraya gelirken bir şekilde Aykut hocan izin almam gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi 23 senelik bir beraberlik var. Beraber futbolu yaşadık, beraber kendimizi geliştirdik, beraber çok şeyler paylaştık" şeklinde konuştu.