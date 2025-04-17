Köpek Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı Mustafa Özberk (72), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Özberk, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekiler köpekleri uzaklaştırılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Özberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Özberk'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,