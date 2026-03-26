Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpek Saldırısında Ağır Yaralanan Çocuğa Tazminat

26.03.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre'de köpekten kaçarken kamyonetle çarpılan E.K.'ye 10 milyon TL tazminat verildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kalıcı sağlık sorunları oluşan E.K. (11) isimli erkek çocuk için mahkeme, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ni kusurlu bularak 10 milyon 252 bin 74 TL tazminata hükmetti.

Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de meydana gelen olayda; ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan E.K., uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanma yetilerinde kalıcı hasar oluştu. Ailenin açtığı davayı karara bağlayan Manisa 2'nci İdare Mahkemesi, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine hükmetti. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

ÇOCUK LEHİNE KARAR

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi. Kararın ardından E.K.'nin Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukatı Muhammet Fatih Demir tarafından Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ne başvuru yapıldı.

'KARAR, SAKATLIĞI ORTADAN KALDIRMAYACAK'

Avukat Muhammet Fatih Demir, dava sürecinin iki yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Mahkeme kararında özellikle vurgulandığı üzere; idarelerin yalnızca hayvan bakımevleri kurması veya kısırlaştırma faaliyetlerinde bulunması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz şekilde yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. İdareler, kamu hizmetini ifa ederken hizmetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamakla da yükümlüdür. Bu kapsamda, yurttaşların kamusal alanlarda huzur ve güven içinde yaşama ve seyahat etme hakkının korunması, idarenin temel pozitif yükümlülükleri arasındadır. Şehirlerimizde sahipsiz ve saldırgan köpeklerin oluşturduğu tehlike, ciddi ve telafisi güç zararlara yol açabilmektedir. Bu zararların giderilmesi, yerel idarelerin kamu hizmetini gereği gibi ve etkin şekilde sunma yükümlülüğünün doğal bir sonucudur. Yerel idareler, sahipsiz ve saldırgan köpeklerin doğurabileceği tehlikeleri önlemek, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri zamanında almak ve kamu düzenini sağlamakla yükümlüdür. Müvekkilim E.K. lehine hükmedilen tazminat miktarı, kendisinin sağlık ve bakım ihtiyaçları için önemli bir katkı sunacak olsa da ne yazık ki bir ömür sürecek olan sakatlığını ortadan kaldıramayacaktır. Bu sebeple, mahkeme kararını tazminat miktarı yönünden istinaf etme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi Kaptırdığı para öyle böyle değil Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi! Kaptırdığı para öyle böyle değil
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor 3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:14
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan’dan yanıt
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
10:11
Trump’tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 11:00:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.