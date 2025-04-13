Köpekler Yozgat'ta Yarıştı - Son Dakika
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Köpekler Yozgat'ta Yarıştı

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Sorgun'da düzenlenen cins köpek yarışması, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları bir araya getirdi.

13.04.2025 15:21
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Köpekler en gözde özellikleriyle yarıştı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen cins köpek yarışmasında, köpekler ırk özellikleriyle ön plana çıktı.

Sorgun'da düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacılar katıldı. Köpekler iki farklı kategorilerde yarıştı. Köpekler, spor amaçlı kategoride arazide koşarak arazideki ırk özelliklerini göstermesi açısından ve şov kategorisi bakımından değerlendirildi.

Yarışmaya katılan köpekleri inceleyen ve özelliklerine ayrıntılı biçimde göz atan Türkiye Pointer Derneği Başkanı Veteriner Hekim Levent Durukan, köpeklerin sportif amaçlı köpekler olduğunu söyledi. Durukan, "Köpeklerin ön ayaklarında ve iskelet yapısında problem var mı, bakıyoruz. Gelecek nesillerde daha sağlıklı köpekler yetiştirilmesi için uğraşıyoruz. Köpeklerde olması gereken bir dış görünüş var. Buna uygun olup olmadığına bakıyoruz. Burun kafatası orantısı, diş yapısı, ön ayaklarının düzgün basıp basmaması, kalça çıkığının olup olmaması, arka ayaklarının düzgün basması, göğüs kafesinin belli ölçülerde olması, sırt çizgisinin düzgün olması değerlendirdiğimiz konular. Burada yetişkin erkek olarak tabir ettiğimiz grubu 1,2,3 diye sınıflandırdık. Köpeklerimizi değerlendirdik. Derecelerini aldılar. Bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

"Çok güzel bir etkinlik oldu"

Yarışmaya Ankara'dan katılan Abdullah Bilgin, "Köpeğimiz bugün birinci geldi. Bütün ırk standartlarına uygun şekilde. Hocalarımız değerlendirdi. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi. Nevşehir'den yarışmaya katılan Mevlüt Kavrayan "Pointer sevdalısıyım. Köpeğim saf ve doğal pointer. İkincilik aldık. Irk standartlarına uygun olduğunu hocalarımız da belirledi. İkinci de olsam üçüncü de olsam fark etmez. Çok mutluyum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi. Fatih Yücel ise " Kayseri'den yarışmaya katılıyorum. Yarışmanın üçüncüsü oldum. Güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Ali Acele " Sakarya'dan katılıyorum. Üçüncüsü düzenlenen bu yarışmanın üçüne de geldim. Ömrümüz olursa bundan sonra yapılacak olanların hepsine katılmayı düşünüyoruz. Profesyonel köpek antrenörüyüm. Avrupa standartlarında hem av köpeği hem de yarışma köpekleri hazırlayan bir antrenörüm. Hem yerli takımlar için hem de yurt dışında yarışan takımlar için köpek çalıştırıyorum. Keyifli bir iş. Zevk alarak yapıyoruz. Bu soğuk havalarda sevilmese çekilecek kahrı yok. Bu işle uğraşmasa da insanlara gelip izlemelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Köpekler Yozgat\'ta Yarıştı
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Kaynak: İHA

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