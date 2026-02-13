Köpeklere Cinsel İstismar Davasında Ceza Azaldı - Son Dakika
Köpeklere Cinsel İstismar Davasında Ceza Azaldı

13.02.2026 17:44
Ankara'da köpeklere cinsel istismardan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan doktorun cezası 4 yıl 4 aya düştü.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da sahiplendiği köpeklere, cinsel istismarda bulunup öldürdüğü için yerel mahkemede 9 yıl 9 ay hapis cezası alan sanık doktor Muhammet Mustafa Duman'a verilen hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi tarafından bozularak 4 yıl 4 aya düşürüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nde, sahiplendiği köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren sanık doktor Muhammet Mustafa Duman hakkındaki dava, "kanuna aykırı eksiklikler" nedeniyle yeniden görüldü.

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü gerekçesiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mahkeme sanık hakkında, "birden fazla ev hayvanını kasten öldürmek" suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak suçundan da 4 yıl 7 ay hapis cezası vermişti.

Karar ardından istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini hızla tamamlayarak, dosyada kanuna aykırı eksiklikler saptandığını ve bu gerekçeyle söz konusu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilmesine karar verdi. Daire, "genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak kıldığı hal" gerekçesiyle de duruşmanın kapalı yapılmasına hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nce yeniden görülen davada bugün karar duruşması yapıldı.

Duman hakkında köpeklere karşı tecavüz hükmünü kaldıran Daire, köpekleri öldürmek ve müstehcenlik suçundan toplam 4 yıl 4 ay ceza verilmesine hükmetti. Duman hakkında "hayvanlara karşı cinsel saldırıda bulunmak" suçundan verilen ceza ise bozuldu.

Kaynak: ANKA

