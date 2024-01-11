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Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika
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Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi edilerek doğaya salındı

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü yakınlarında köpeklerin saldırısına uğrayan karaca, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede açık yarası tespit edilen karaca tedavi edildi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden doğaya salındı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi edilerek doğaya salındı
11.01.2024 - 13:57,
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca, tedavi edilerek doğaya salındı.

İlçeye bağlı Karacalar köyü yakınlarında köpeklerin saldırısına uğrayan karaca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralanan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Veteriner hekim tarafından muayenesinde açık yarası olduğu tespit edilen karaca tedavi altına alındı.

Birkaç gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğaya salındı.

Kaynak: AA
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